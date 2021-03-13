Zidane: Ronaldo’yu çok seviyoruz ama hakkında fazla konuşamam

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Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldızın İtalyan devinden ayrılma ihtimali konuşulurken oyuncunun adı eski kulübü Real Madrid'le de anılıyor.

2009'da 94 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, 2018 yazında 100 milyon euro bonservisle kulüpten ayrılıp İtalya'nın yolunu tutmuştu. Ancak 3 yıllık aranın ardından 36 yaşındaki efsanenin Real Madrid'e dönüşü sürpriz olmayacak.

Elche maçı öncesinde gazetecilere konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Ronaldo iddialarına yanıt verdi.

Ronaldo hakkında net konuşmaktan kaçınan Zidane, olumsuz ifadeler de kullanmadı.

Ronaldo'nun Real Madrid'de tarih yazdığını belirten Fransız teknik adam, “Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Ronaldo burada tarih yazdı, o muhteşem biri. Şu anda Juventus'un futbolcusu ve bu nedenle onun hakkında çok fazla konuşamam. Juventus'ta oynuyor ve ben de buna saygı duymalıyım” dedi.

Cristiano Ronaldo, üçüncü sezonunu geçirdiği Juventus'ta son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda da son 16 turunda turnuvaya veda etti. Ronaldo, İtalyan deviyle önceki iki sezonda Serie A şampiyonlukları yaşamasına karşın bu sezon şampiyonluk yarışında Inter ve Milan'ın gerisinde yer alıyorlar.

Ronaldo'nun adı Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain'le de anılıyor.