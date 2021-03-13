Kraliçe II. Elizabeth ‘ırkçılık’ tartışmaları sonrası ilk kez konuştu

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İngiltere Bilim Haftası münasebetiyle uzay bilimcisi ve televizyon programcısı Maggie Aderin-Pocock'ın sorularını yanıtlayan Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesine itham edilen suçlamalarla ilgili hiçbir şeyden bahsetmezken, son dönemde yapılan uzay çalışmaları ve İngiltere'de bulunan göktaşı hakkında konuşmakla yetindi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine inmesinin heyecan verici olduğunu ifade eden II. Elizabeth, İngiltere'nin güneyine Gloucestershire bölgesine düşen ve 30 sene içerisinde ilk kez bulunan bir göktaşının keşfedilmesi için de "Kimseye çarpmadığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.

II. Elizabeth, 1961'de uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin ile birebir görüştüklerini belirterek, "Buckingham Sarayı'nda kendisiyle görüşmüştük. O Rus’tu ve İngilizce bilmiyordu. Sadece Rusça konuştu. Çok büyüleyici bir deneyimdi. Zaten bir alanda ilk olan kişiler, her zaman büyüleyici insanlardır" diye konuştu.

94 yaşındaki II. Elizabeth, kraliyet ailesinin Prens Harry’nin eşi Meghan Markle'ın ithamlarına verdiği resmi açıklama sonrası konuyla ilgili, "Torunum ve eşi son birkaç senedir sıkıntı verici bir sürece neden oldular. Tüm bu olanlar bizi çok üzdü" demekle yetinmişti.

İngiliz kraliyet ailesinden bugüne kadar ırkçılık söylemlerine ilişkin sadece Prens William net cevap vermiş, "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

İngiltere'de kraliyet ailesi ise Harry-Markle çiftiyle yaşanan krizde Buckhingam Sarayın'dan yapılan açıklamada, ırkçılık sorunlarının "endişe verici" olduğu ve aile tarafından özel olarak değerlendirileceği kaydedilmişti.