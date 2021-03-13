Politika

Sirwan Barzani: 12 DAİŞ hedefi yok edildi

Gwêr-Mexmur Cephesi Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, Qereçox Dağı’nda 12 DAİŞ hedefinin yok edildiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Peşmerge Güçleri Sirwan Barzani Uluslararası Koalisyon

ERBİL (K24)

Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, son 12 saatte Qereçox Dağı’ndaki 12 DAİŞ mağara ve sığınağının bombalandığını belirtti.

Peşmerge Komutanı, operasyonun Uluslararası Koalisyon Güçleri ve Peşmerge Güçleri işbirliğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Önceki gün K24’e konuşan Sirwan Barzani, Qereçox Dağı’ndaki DAİŞ hedeflerinin 28 defa bombalandığını ifade etmişti.

Qereçok Dağı’ndaki DAİŞ’lilere sık sık operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim