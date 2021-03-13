Sirwan Barzani: 12 DAİŞ hedefi yok edildi
ERBİL (K24)
Gwêr-Mexmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, son 12 saatte Qereçox Dağı’ndaki 12 DAİŞ mağara ve sığınağının bombalandığını belirtti.
Peşmerge Komutanı, operasyonun Uluslararası Koalisyon Güçleri ve Peşmerge Güçleri işbirliğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Önceki gün K24’e konuşan Sirwan Barzani, Qereçox Dağı’ndaki DAİŞ hedeflerinin 28 defa bombalandığını ifade etmişti.
Qereçok Dağı’ndaki DAİŞ’lilere sık sık operasyonlar gerçekleştiriliyor.