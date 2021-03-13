Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında ciddi düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saate 4 kişi hayatını kaybederken, 60 vaka tespit edildi.
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Kürdistan Bölgesi'nde vaka sayıları düştü
Kürdistan Bölgesi'nde vaka sayıları düştü
kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.

Son dönemlerde artış gösteren vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 684 Covid-19 testi yapılırken, 60 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 107 kişi iyileşti, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 265 bin 990

Vaka: 112 bin 303

İyileşen: 105 bin 296

Tedavisi devam eden: 3 bin 450

Ölüm: 3 bin 557

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