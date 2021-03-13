Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında ciddi düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.
Son dönemlerde artış gösteren vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.
Buna göre son 24 saatte 3 bin 684 Covid-19 testi yapılırken, 60 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 107 kişi iyileşti, 4 kişi ise hayatını kaybetti.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 265 bin 990
Vaka: 112 bin 303
İyileşen: 105 bin 296
Tedavisi devam eden: 3 bin 450
Ölüm: 3 bin 557