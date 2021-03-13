Türkiye’de Covid-19 vakalarında artış

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 841'i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti, böylece Türkiye'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 421'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 12'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 287 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 350 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.