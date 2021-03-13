Real Madrid, Benzema’yla geri döndü

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İspanya 1’inci Futbol Ligi’nde (La Liga) zirve mücadelesi veren Real Madrid 27’inci hafta mücadelesinde Elche'yi konuk etti.

Mücadelede geriye düşmesine rağman Karim Benzema'nın golleriyle rakibini yıkan Real Madrid 2 maç sonra kazandı.

61’inci dakikada Dani Calvo ile öne geçen Elche'ye Real Madrid 73 ve 90+1’inci dakikada Karim Benzema karşılık verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7 gol kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 57'ye çıkarırken, Elche ise 24 puanda kaldı.