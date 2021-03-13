Spor

Real Madrid, Benzema’yla geri döndü

Real Madrid, La Liga'nın 27’nci haftasında evinde Elche'yi 2-1 mağlup ederken, Karim Benzema 90+1’inci dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
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Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7 gol kaydetti
Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7 gol kaydetti
avrupa Real Madrid Elche La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya 1’inci Futbol Ligi’nde (La Liga) zirve mücadelesi veren Real Madrid 27’inci hafta mücadelesinde Elche'yi konuk etti.

Mücadelede geriye düşmesine rağman Karim Benzema'nın golleriyle rakibini yıkan Real Madrid 2 maç sonra kazandı.

61’inci dakikada Dani Calvo ile öne geçen Elche'ye Real Madrid 73 ve 90+1’inci dakikada Karim Benzema karşılık verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7 gol kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 57'ye çıkarırken, Elche ise 24 puanda kaldı.

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