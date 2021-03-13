Real Madrid, Benzema’yla geri döndü
HABER MERKEZİ
İspanya 1’inci Futbol Ligi’nde (La Liga) zirve mücadelesi veren Real Madrid 27’inci hafta mücadelesinde Elche'yi konuk etti.
Mücadelede geriye düşmesine rağman Karim Benzema'nın golleriyle rakibini yıkan Real Madrid 2 maç sonra kazandı.
61’inci dakikada Dani Calvo ile öne geçen Elche'ye Real Madrid 73 ve 90+1’inci dakikada Karim Benzema karşılık verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Benzema, La Liga'da çıktığı son 7 iç saha maçında 7 gol kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 57'ye çıkarırken, Elche ise 24 puanda kaldı.