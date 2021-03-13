Dr. Berwari: PKK, Kürdistan Bölgesi’ne mesaj vermek istiyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Dr. Zerevan Berwari, "Jeopolitik açıdan bakarsak, PKK Kürdistan Bölgesi ve bölgede bir istikrarsızlık kaynağı haline geldi" dedi.

"PKK, Arap Baharı'ndan önce silahlı bir güçtü ve faaliyet alanı sınırlıydı” diyen Dr. Zerevan Berwari, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Arap Baharı'ndan sonra PKK, stratejik etkilerini artırmak isteyen bölge ülkeleri tarafından kullanılıyor. Mesela İran, bölgedeki varlığını güçlendirmek için PKK'yi bir dereceye kadar kullandı. Ayrıca Türkiye de dış politikasını değiştirip çevre ülkelere müdahale etmek için PKK'yi kullanıyor ve bahane ediyor. Bu da Kürdistan Bölgesi'nde istikrarsızlığa neden oluyor."

PKK’nin Türkiye ve Kürdistan Bölgesi’nin jeopolitiği üzerinde bir aktör olduğunu ifade eden Dr. Berwari, “PKK bugün bölgesel alanda faaliyet göstererek, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi’nin jeopolitiği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Önümüzdeki süreçlerde PKK’nin Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla müdahale etmesi ve yeni bir istikrarsızlığa sebep olması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bütün Kürt siyasi taraflarına karşı sert bir politika izlediğini savunan Dr. Berwari, başta Kürdistan Bölgesi olmak üzere bölgedeki nüfuzunu genişletmek için PKK’yi kullandığını söyledi.

PKK'nin amacı ve hedefleri ile ilgili olarak Dr. Zerevan Berwari, şunları ifade etti:

“PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde başka amaçları var artık. PKK şu anda Kürdistan Bölgesi’nde siyasi varlığını güçlendirmeye çalışıyor ve kendisini Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve diğer partilere bir alternatif olarak görüyor, bu nedenle de kamuoyunu etkilemek için önemli zamanlarda medyayı propaganda amaçlı kullanıyor."

Dr. Zerevan Berwari son olarak, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ne iki mesaj vermek istediğini ifade ederek, “Bunlardan biri, her an bölgeye müdahale etme gücünü göstermek, diğeri ise, bölgesel düzeyde etki sahibi olduğunu göstermek” dedi.