Osman Öcalan: PKK bağımsız değil

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürt siyasetçi ve PKK’nin eski yöneticilerinden Osman Öcalan, PKK’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“PKK, Kürdistan’ın hiçbir parçasının kendi özel durumuna göre özgürleşmesini istemiyor” diyen Osman Öcalan, “Görünen o ki, kendi silahlı gücünü koruyabilmesi için Kürdistan’ın tüm parçalarının her zaman işgal altında olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

PKK’nin amacının Türkiye’yi Kürdistan Bölgesi’ne çekmek olduğunu belirten Osman Öcalan, “PKK’nin Türkiye’yle savaşma niyeti yok. Güçlerini Türkiye’de kullanmak istemiyor. PKK herhangi bir Kürt gücünün Kürdistan’ın bir parçasında veya tamamında yerleşmesini istemiyor. PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı sürdükçe Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ne karşıtlığı devam edecektir” dedi.

“PKK, gücünü Kürt güçlerine karşı kullanıyor çünkü Kürdistan Bölgesi’nde barış ve huzur ortamın varlığını istemiyor” ifadelerini kullanan Osman Öcalan, bunun Kürdistan Bölgesi’nde kalkınma ve özgürlüğün gelişmesine engel olduğunu ifade etti.

PKK’nin bağımsız bir güç olmadığını vurgulayan Osman Öcalan, “Türkiye’nin politikalarına göre hareket ediyor. Savaşı sürdürmesinin sebebi de Kürtlerin özgür ve bağımsız olmasını istememesi. Tam aksine, Kürtlerin, elde ettiği kazanımlar ve özgürlüğü kaybetmelerini istiyor” şeklinde konuştu.