Necef’te olaylı gösteriler: Onlarca yaralı

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Irak’ta yüzlerce kişi Necef Valisi Luey el-Yasiri'nin, istifa etmesi talebiyle valilik binası yakınlarında gösteri düzenledi.

İddiaya göre güvenlik güçleri, valilik binasına yürümek isteyen protestoculara ateş açtı.

Göstericiler de güvenlik güçlerine, taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi. Bunun üzerine valilik binası çevresinde arbede yaşandı.

Arbede sırasında 5'i güvenlik görevlisi 25 kişi yaralandı.

"Yolsuzluk ve kötü yönetim" nedeniyle istifası talep edilen validen henüz açıklama gelmedi.