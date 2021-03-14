Politika

Necef’te olaylı gösteriler: Onlarca yaralı

Irak'ın Necef kentinde, valinin istifası talebiyle düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 25 kişi yaralandı.
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Irak (Arşiv)
Irak (Arşiv)
Irak Irak Necef

HABER MERKEZİ

Irak’ta yüzlerce kişi Necef Valisi Luey el-Yasiri'nin, istifa etmesi talebiyle valilik binası yakınlarında gösteri düzenledi.

İddiaya göre güvenlik güçleri, valilik binasına yürümek isteyen protestoculara ateş açtı.

Göstericiler de güvenlik güçlerine, taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi. Bunun üzerine valilik binası çevresinde arbede yaşandı.

Arbede sırasında 5'i güvenlik görevlisi 25 kişi yaralandı.

"Yolsuzluk ve kötü yönetim" nedeniyle istifası talep edilen validen henüz açıklama gelmedi.

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