Sağlık Bakanlığı’ndan salgında yeni dalga uyarısı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında yeni dalga uyarısında bulunarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawizi, Sağlık Bakanlığı’nın yeni Covid-19 salgını dalgasına yönelik mücadele tedbirleri aldığını belirtti ve yarın 190 bin doz aşının Kürdistan Bölgesi’ne ulaşacağını kaydetti.

“Vakalar yükselişte, maalesef son günlerdeki vaka sayıları önceki haftalara göre çok yüksek” diyen Hawezi, “Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu uyarılar çok önemli, durum daha tehlikeli bir yöne doğru gidiyor” dedi.

“Vatandaşların tedbirlere bağlılığı, salgının yayılmasını önlemenin tek yolu” diyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, “Yeni salgın dalgasına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıkları var, salgının ilk başladığı günden bugüne kadar hazır bir şekilde salgına karşı mücadele ediyoruz. Tüm dünyada salgınla en iyi mücadele halkın tedbirlere bağlılığıyla mümkün olur” diye konuştu.

Covid-19 test sayılarının artmasının önemine değinen Hawezi, Irak Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Irak’a yarın 1 milyon 150 bin doz aşı geleceğini kaydeden Hawezi, Kürdistan Bölgesi’nin gelen aşılardan payını alacağını ve bunun 190 bin doz aşı olduğunu ifade etti.