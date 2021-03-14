Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalarda artış

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 787 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 392 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 155 kişi sağlığına kavuşurken, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 272 bin 777 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 112 bin 695 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 105 bin 451 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 564 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 680 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.