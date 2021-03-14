Premier Lig'de bir ilk: Diz çökmedi

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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace, evinde West Bromwich Albion'ı 1-0 mağlup ederken maç öncesi alışılagelmişin dışında bir olay yaşandı.

Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için İngiliz futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme eylemine Wilfried Zaha eşlik etmedi.

28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini, şu sözlerle açıkladı:

"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil. Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor."

DİZ ÇÖKME RİTÜELİ NEDİR?

İngiltere Premier Lig kulüpleri, 2020'nin mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümünün ardından 'Black Lives Matter' hareketini desteklemek için maçların başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.

Geçen sezondan bu yana uygulanan eylemi ilk bozan futbolcu ise Wilfred Zaha oldu.

Söz konusu karşılaşmayı Crystal Palace, Luka Milivojevic'in penaltıdan kaydettiği tek golle kazandı. West Bromwich Albion'da Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne 90 dakika forma giyerken, Diagne birçok pozisyondan faydalanamadı.