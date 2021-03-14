IAEA: İran’ın uranyum üretimi askeri kullanım düzeyine yaklaşıyor

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İran uranyumu silah üretmesine izin verecek seviyelere kadar zenginleştirmeye çalışırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın nükleer tesislerinde daha geniş kapsamlı teftişlere devam etmek istiyor.

Rafael Grossi, Nikkei Asia sitesine verdiği röportajda, “Daha yüksek zenginleştirme seviyelerindeki uranyum üretimi, İran’ı askeri kullanımın geliştirilmesinin dışlanamayacağı seviyelere yaklaştırıyor” dedi.

İran, Ocak ayında IAEA’ya uranyumun saflık oranını yüzde 20 seviyesine çıkarmayı planladığını bildirmişti.

Grossi, “Yüzde 20 seviyesi önemli, çünkü bu eşikten sonra uranyumu silah seviyesinde yoğunlaştırmak daha kolay hale gelir. Askeri sapmaların olmadığına dair inandırıcı güvenceler almak istiyorsanız, çok sağlam teftiş yapmanız gerektiği açıktır” diye uyardı.

IAEA Başkanı, İran’ın daha fazla ekipmanı devreye sokarak zenginleştirme için “yeteneklerini artırdığını” da söyledi.