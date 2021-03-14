Flaş iddia: ‘Sergio Agüero, Barcelona ile anlaştı’

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Barcelona'da yeniden başkanlığa seçilen Joan Laporta, transfer çalışmalarına başladı. Lionel Messi'yi takımda tutmak için her yolu deneyeceği belirtilen Laporta, Arjantinli starın hem milli takımdan hem de çocukluk arkadaşı Sergio Agüero'yu gündemine almıştı.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS'da yer alan habere göre; Barcelona, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Sergio Agüero ile iki yıllık anlaşma sağladı.

“BEN HALA CITY’NİN OYUNCUSUYUM”

Barcelona ile adı son zamanlarda sık sık anılan Sergio Agüero, geçtiğimiz günlerde kendisine ait Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında bu haberlere yanıt vermişti.

Agüero, "Herkes Barcelona'ya transfer olacağım yönünde haberlerden bahsediyor ama ben hala Manchester City'nin oyuncusuyum" ifadelerini kullanmıştı.

2020/2021 sezonunda sık sık sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Manchester City formasıyla sadece 13 karşılaşmada görev alabildi. Yıldız oyuncu bu maçlarda rakip kalelere 3 gol atma başarısı gösterdi.

AGÜERO’NUN KARİYERİ

Ülkesi Arjantin'in Independiente takımında profesyonel olan Sergio Agüero gösterdiği performansla pek çok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. 2006 yılında Atletico Madrid, 21.70 milyon euro ödeyerek Arjantinli yıldızı kadrosuna kattı.

Atletico Madrid kariyerinde 5 yılda 230 karşılaşmaya çıkan Agüero bu maçlarda 100 gol atarken 46 da asist yapma başarısı gösterdi. 2011 yılında Manchester City, 40 milyon euro ödeyerek Agüero'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinin en önemli gol silahlarından biri olan yıldız oyuncu 383 karşılaşmada 257 gol atarken 73 de asist yaptı.

Arjantin A Milli Takım formasını 97 kez giyen Agüero, milli formayla 41 gol kaydetti.