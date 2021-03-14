ABD’de Halepçe anması düzenlenecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilciği ile Kurdistan24 Medya Grubu, Halepçe Katliamı'nın 33'üncü yıldönümü münasebetiyle ortak bir anma programı düzenliyor.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle online düzenleneceği belirtilen anma etkinliğinin 16 Mart 2021 saat 11.00’da gerçekleşeceği, ev sahipliğini de Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Sami Abdurahman’ın yapacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, etkinliğin herkese açık olduğu ve katılmak isteyenlerinin önceden isim yazdırması gerektiği ifade edildi.

Anma programındaki konuşmacılarından birinin Halepçe Katliamı’nda sağ kurtulan Şilan Fetah olduğu belirtildi.

Irak'ın Washington Büyükelçisi Farid Yassin ve Iraklı bazı yetkililerin katılacağı anmaya, ABD’li Senatör Chris Van Hollen ve ABD Kongre Üyesi Chris Stewart’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Joey Hood ile Uluslararası Florida Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü Hannibal Travis’in katılacağı kaydedildi.

HALEPÇE KATLİAMI

16 Mart 1988’de Irak Baas rejiminin Halepçe’ye kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 5 binden fazla sivil şehit düştü, en az 10 bin kişi de yaralandı.

Irak savaş uçakları Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı.

O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki "elma kokulu" gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyordu.

Katliamda sağ kurtulan binlerce insan hala sağlık ve psikolojik sorunlar yaşıyor.