Politika

Yunanistan’dan ‘Akkuyu’ tepkisi: Doğu Akdeniz’in Çernobil’i olabilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği belirtildi.
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Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız
dünya Yunanistan Akkuyu Nükleer Güç Santrali tepki

HABER MERKEZİ

Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Nikos Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu, Doğu Akdeniz'in Çernobil'i olabilir" ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem" ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.​​​​​​​

 

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