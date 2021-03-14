Papa’dan Suriye mesajı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Suriye iç savaşının 10’uncu yıldönümünden bir gün önce Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık kutsamada savaşı bir insani kriz olarak nitelendirerek, barış çağrısında bulundu.

“Suriye nüfusu, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her tür şiddeti gördü” diyen Papa, “Suriye savaşındaki tüm taraflarının iyi niyetli olmalarını ve Suriye’deki yıpranmış nüfus için bir umut olmasını kalpten istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Suriye savaşındaki tüm taraflarının iyi niyetli olmalarını ve Suriye’deki yıpranmış nüfus için bir umut olmasını kalpten istiyorum” ifadelerini kullanan Papa, uluslararası aktörlere seslenerek, Suriye iç savaşını sona erdirmeleri ve ülkenin ekonomik olarak toparlanmasına katkı sağlamaları için çağrıda bulundu.