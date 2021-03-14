Türkiye’de 68 can kaybı, 13 bin 378 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 489’a yükseldi.

Bugün toplam 132 bin 425 test yapıldı. Semptom gösteren 852 kişiyle birlikte toplam 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390 oldu.

Bugün iyileşen 15 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 392 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu.