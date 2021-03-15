Politika

Bab ve Cerablus'a füze saldırısı

Cerablus ve Bab'taki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının füzelerle hedef alındığı bildirildi.
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Saldırı sonrası yangın çıktı
Saldırı sonrası yangın çıktı
suriye Suriye Halep saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

Füzelerin Tarhine ve El-Hamran'daki petrol tesislerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, bölgede çıkan yangına müdahale etti.

Beşar Esad rejiminin 5 Mart'ta Cerablus ve El Bab ilçelerine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla tanker yanmıştı. (Kaynak: Ajanslar)

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