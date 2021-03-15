Napoli’den Milan’a darbe

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27’nci haftasında Milan, konuk ettiği Napoli'ye 1-0 yenildi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Milan ile üst sıraları zorlayan Napoli kozlarını paylaştı.

Konuk Napoli'nin bazı fırsatlar yakaladığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başında Napoli, 49’uncu dakikada Matteo Politano ile mücadelede 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki ekip de karşılıklı pozisyonlara girse de gol bulamadı.

Napoli, Milan'ı deplasmanda 1-0 yenerek, puanını 50'ye yükseltti ve puan tablosunda 5’inci sıraya çıktı.

Kırmızı-siyahlılar ise bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Haftayı puansız kapatan ve 56 puanda kalan Milan ile lig lideri Inter arasındaki puan farkı da 9'a çıktı.