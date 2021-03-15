Suriye’de 10 yıldır iç savaş var

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15 Mart 2011'de Suriye'nin güneyindeki Dera'da başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı.

Reform talebiyle sokaklara dökülen binlerce kişinin sayısı katlanırken, gösteriler kısa sürede ülkenin diğer illerine de sıçradı.

İktidarın değişmesini talep eden halkı "terörist" ilan eden Beşar Esad rejimi ise varlığını korumak için askerlerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Rejimin güç kullanması, barışçıl halk gösterilerinin iç savaşa dönüşmesine yol açtı.

6.6 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ

2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede, 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

6 milyon 702 bin kişi ise ülke içinde yerinden edildi, Suriye'de en az 13 milyon sivil insani yardımlara muhtaç hale geldi.

İÇ SAVAŞIN MALİYETİ 1,2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

BM’ye göre, 13,4 milyon kişi yaşamak için insani yardıma muhtaç. Dünya Gıda Programına göre, 12,4 milyon kişi gıda güvenliğinden yoksun yaşamını sürdürüyor. Çocukları Kurtarın Vakfı’na göre, bu ülkedeki çocukların yüzde 60’ı açlık riskiyle karşı karşıya.

World Vision isimli bir sivil toplum kuruluşuna göre, 10 yıllık iç savaşın maliyeti 1.2 trilyon dolardan fazla.

Suriye Enerji Bakanlığına göre,10 yıllık savaş yüzünden doğal kaynaklardan elde edilecek 91.5 milyar dolar buhar oldu.

Savaş yüzünden Suriye lirası, dolar karşısında yüzde 98 değer kaybetti. Gıda fiyatları savaş öncesine oranla son 5 yılda ortalama 33 misli artış gösterdi.

RAKAMLARLA İÇ SAVAŞIN BİLANÇOSU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 2011 yılında demokrasi yanlılarının gösterilerinin sert bir şekilde bastırılmasıyla başlayan iç savaşta bugüne kadar 387 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İç savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 5,6 milyon kişinin önemli bir kısmı Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e sığındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, bu sığınmacıların en az bir milyonunu çocuklar oluşturuyor.

İç savaş yüzünden ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan 6,7 milyon kişinin önemli bir kısmı kamplarda yaşamak zorunda kaldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 100 bine yakın mahkum cezaevlerinde işkence yüzünden hayatını kaybetti. Cezaevinde bulunanların sayısı 100 bini bulurken, 200 bini aşkın kişiden ise hala haber alınamıyor.

BM’ye göre, 32’si rejim tarafından olmak üzere ülkede iç savaş boyunca 38 kimyasal saldırı gerçekleşti. 2013 yılında en ölümcül kimyasal saldırıda bin 400 kişi can verdi.