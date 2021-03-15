Rusya’da Kürtçe kursu açıldı

MOSKOVA (K24)

Rusya’nın Adige Cumhuriyeti’nde efsanevi Kürt lider Mele Mustafa Barzani’nin 118’inci doğum günü dolayısıyla çocuklar için Kürtçe dil kursu açıldı.

K24’e konuşan Adige Örgütü Başkanı Aziz Şamilov, “Kürt lider Mele Mustafa Barzani’nin doğum günü dolayısıyla Selo bölgesindeki çocuklar için bir Kürtçe kursu açmaya karar verdik” dedi.

Şamilov, Kürt çocuklarının anaokul ve ilkokullarda ağırlıkla Rusça konuştuğunu, bu yüzden Kürtçe konuşma oranlarının istenen düzeyde olmadığını belirtti.

Şamilov, “Şimdiden bunun düşünmezsek gelecek kuşaklarımız anadillerini unutacaklar. Bu yüzden Barzani Yardım Vakfı’nın desteğiyle bir Kürtçe kursu açtık. Kursta hafta sonları Kürtçe dil dersleri, Kürdistan tarihi ve coğrafyası dersleri verilecek. Anadilimizi koruyarak yabancı milletler arasındaki varlığımızı koruyabiliriz” diye konuştu.

Kısıtlı imkanlar sebebiyle kursa sadece 20 öğrencinin alınabildiğini kaydeden Şamilov, öğrencilerin bu tür kurslardan yararlanması önünde halen maddi imkansızlıkların olduğuna işaret etti.

Şamilov, yakın zamanda bir spor takımı kuracaklarını ve Kürt çocuklarının eğitimin yanında spora da yönlendirileceğini sözlerine ekledi.