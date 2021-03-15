Ekonomi

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftaya 7.60 liradan, euro/TL ise 9.07 liradan başladı.
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HABER MERKEZİ

Dolar/TL yeni haftaya 7.60 liradan, euro/TL ise 9.07 liradan başladı.

Piyasalarda bugün açıklanacak bütçe verileri ve 10 yıllık gösterge tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihraçları takip edilecek.

Öte yandan piyasada kabine toplantısı ile birlikte yeni tip coronavirüse (Covid-19) ilişkin sınırlamaların seyri de takip ediliyor.

Piyasada bu hafta Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yön belirleyici olarak izlenirken Hazine ihaleleri ile ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararları da yakından takip edilecek.

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