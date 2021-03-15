Politika

Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge toplantısı

Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri, Peşmerge Güçleri’yle ilgili reform konusunu görüştü.
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Uluslararası Koalisyon temsilcileri
Uluslararası Koalisyon temsilcileri
kürdistan Uluslararası Koalisyon Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Peşmerge Güçleri’yle ilgili reform konusu ele alındı.

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom, Twitter hesabından toplantıyla ilgili kısa bir bilgi paylaştı.

Akerboom; İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda'dan askeri danışmanlar ve diplomatlarla Peşmerge Reform Programı’yla ilgili yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkonsolos Akerboom, “Uygulamanın nasıl ilerlediği ve reformları nasıl bir adım öteye taşıyabileceğimizi tartışmak önemli” diye ekledi.

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