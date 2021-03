Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge toplantısı

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Peşmerge Güçleri’yle ilgili reform konusu ele alındı.

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom, Twitter hesabından toplantıyla ilgili kısa bir bilgi paylaştı.

Akerboom; İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda'dan askeri danışmanlar ve diplomatlarla Peşmerge Reform Programı’yla ilgili yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkonsolos Akerboom, “Uygulamanın nasıl ilerlediği ve reformları nasıl bir adım öteye taşıyabileceğimizi tartışmak önemli” diye ekledi.

Constructive meeting with the military advisers and diplomats from the UK, US, Germany and the Netherlands about the #Peshmerga Reform Program. Important to discuss how the implementation is progressing and how we can take the reforms a step further. pic.twitter.com/3J08HfpNMz