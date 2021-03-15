Şengal halkı: PKK’nin faaliyetleri bizim yararımıza değil

ŞENGAL (K24)

PKK’nin Şengal başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetleri tartışılmaya devam ederken, Şengal halkı PKK’nin bölgedeki varlığını durumun normalleşmesi önünde bir engel olarak gördüğünü ifade ediyor.

Son günlerde PKK ve Irak ordusu arasında yaşanan gerilim Şengal halkını tedirgin ediyor. Özellikle kamplarda kalan Şengalliler, PKK’nin Irak ordusuna karşı sivilleri kullanmasından endişe duyduklarını ifade ediyor. Şengalliler bu durumu, evlerine dönüşleri önünde bir engel olarak değerlendiriyor.

K24’e konuşan Sinune Nahiyesi Müdürü Nayif Sido, “Bu şekilde devam ederse, Şengal bir kez daha boşalacak ve yaşam normale dönmeyecek” dedi.

Xanesor yerleşkesinde PKK ve Irak ordusu arasında çıkan gerginliğin endişe verici olduğunu belirten Nayif Sido, “Bu kareleri hemen her gün görüyoruz. PKK’ye yakın kesimlerin gösterileri ve yaşanan gerilimin kampta kalan halk üzerinde ciddi etkileri var. Kamp sakinleri, ‘Bu tür olaylar ve gerginlikler var olmaya devam ettikçe dönmüyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Şengal’den göçün üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Şengal halkının yüzde 75’i kamplarda yaşamaya devam ediyor. Şengal’de 15’e yakın yasal olmayan güç ve grup var. Şengal halkı kentte farklı grupların varlığından rahatsız. Söz konusu grupların varlığı Şengal halkının trajedisinin devam etmesine sebep olarak değerlendiriliyor.