Üst düzey Irak heyeti Şengal’de

ŞENGAL (K24)

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yaralla, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şemeri, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci ve Ulusal Güvenlik Kurumu Müsteşarı Hamid Şetri’den oluşan heyet, Şengal’e bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Ulusal Güvenlik Müsteşarı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre heyet, Ninova Valisi Necm Cuburi’yle bir araya geldi. Tarafların, Şengal Anlaşması’nın bir an önce uygulanması ve halkın geri dönüşünün sağlanması gerektiğine vurgu yaptığı bildirildi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Vali Cuburi, anlaşmayla ilgili adımların atılmaya devam ettiğini belirterek, federal hükümetten anlaşmanın tamamen uygulanması için acele etmesini istedi.

Cuburi, “Şengal Anlaşması, halen kamplarda yaşayan halkın evlerine geri dönebilmesi açısından çok önemli” dedi.

9 Ekim 2020’de Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında Şengal Anlaşması imzalandı. Anlaşma, bölgede durumun normalleşmesi ve halkın geri dönebilmesini ön görüyor.

Anlaşmaya göre sivil halkın güvenliği Peşmerge ve Iraklı güçlerin koordinasyonuyla sağlanacak, silahlı milis grupları ise bölgeden çıkarılacak.

PKK ile Haşdi Şabi güçleri ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

Şengal, idari olarak Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova Vilayeti’ne bağlı ve 140. Madde kapsamında yer alan Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden biri.