İngiltere’den Dışişleri Bakanı dahil Esad’a yakın 6 isme yaptırım

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin açıklamasında, Esad rejiminin barışçıl reform talep eden Suriye halkını 10 yıldır vahşete maruz bıraktığını söyledi.

Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın haricinde, yaptırım uygulanacak kişiler şöyle sıralandı:

Beşar Esad'ın danışmanı Luna eş-Şibl, iş insanı Yasir Ibrahim, iş insanı Muhammed Bara el-Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alya ve Binbaşı Zaid Salah.

İngiltere'de polis, dün Esad'ın eşi Esma Esad hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlatmıştı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odalarından (Guernica 37) yapılan açıklamada, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta rejimin yüz binlerce sivili öldürdüğü, keyfi olarak gözaltına aldığı ve onlara işkence ettiği vurgulandı.

Sivillere karşı işlenen savaş suçlarını etkili isimlerin teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Beşar Esad'ın eşi Esma Esad da sayıldı.

Esma Esad'ın rejim ordusuna kamuoyu desteği vererek terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı belirtilen açıklamada, Guernica 37'nin bir süredir bu konuyu araştırdığı ve polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunduğu aktarıldı.