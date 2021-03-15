Politika

Kerkük’te Haşdi Şabi yanlılarından KDP binasının boşaltılmasına engelleme

Haşdi Şabi yanlıları, 16 Ekim olayları sonrası işgal edilen KDP Kerkük binasının boşaltılmasına engel çıkarıyor.
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Kerkük
Kerkük
kürdistan Kerkük KDP Haşdi Şabi

KERKÜK (K24)

16 Ekim olayları sonrası Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kerkük - Germiyan yönetim binası Haşdi Şabi tarafından işgal edilmişti.

Halihazırda Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın konuşlu bulunduğu binanın KDP’ye teslim edilmesi beklenirken, Haşdi Şabi yanlıları gösteri düzenleyerek engel çıkarıyor.

Şu anda Kerkük’te binası bulunmayan tek Kürt siyasi partisi KDP.

Kerkük’ten bildiren K24 muhabiri, Haşdi Şabi’ye yakın olan Türkmen ve Arap gruplarının binanın önünde toplandığını ve Erbil - Kerkük yolunu trafiğe kapattığını aktardı.

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