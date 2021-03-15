ENKS: Halepçe Katliamı’nın acısı Kürt birliğini teşvik etmeli

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Genel Sekreterliği, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklamada, Halepçe Katliamı’nda 5 binden fazla kişinin öldürüldüğüne, yaklaşık 10 bin kişinin yaralandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu saldırı, sivillere yönelik yapılan en ciddi kimyasal saldırılardan biriydi. Kürt milletine yönelik bu saldırının vahşeti tüm insanlık vicdanını sarsmıştır” denilerek, şu hususlar dile getirildi:

“Suriye Kürt Ulusal Konseyi olarak bu suçu kınıyoruz ve 16 Mart’ın ‘Kimyasal Silahların Yasaklanması Günü’ olarak kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

ENKS, “Halepçe Katliamı’nın acısı Kürt birliğinin inşasını teşvik etmeli” açıklamasında bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nde elde edilen kazanımların korunması çağrısında bulundu.

Öte yandan ENKS, tüm Kürtleri Halepçe şehitlerinin anısı için 16 Mart’ta yolda, evlerin ve dükkanların önünde 5 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

HALEPÇE KATLİAMI

16 Mart 1988’de Irak Baas rejiminin Halepçe’ye kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 5 binden fazla sivil şehit düştü, en az 10 bin kişi de yaralandı.

Irak savaş uçakları Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı.

O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki "elma kokulu" gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyordu.

Katliamda sağ kurtulan binlerce insan hala sağlık ve psikolojik sorunlar yaşıyor.