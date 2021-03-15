Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin Covid-19 verilerini yayınladı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 651 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 409 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 232 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 279 bin 428 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 113 bin 104 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 105 bin 683 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 568 kişi yaşamını yitirdi.

3 bin 853 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.