Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin Covid-19 verilerini yayınladı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 651 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 409 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 232 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 279 bin 428 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 113 bin 104 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 105 bin 683 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 568 kişi yaşamını yitirdi.
3 bin 853 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.