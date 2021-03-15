Başbakan, Yatırım Yüksek Konseyi toplantısına başkanlık etti

ERBİL (K24)

Yatırım Yüksek Konseyi, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de katıldı.

Toplantıda; yatırımların arttırılması, rutinin bitirilmesi, yatırım çalışmalarının hızlı yürütülmesi için özel bir portalın kurulması, yarım kalan ya da durdurulan projelerin yeniden başlatılması, yatırım sektörlerinin nasıl değiştirileceğiyle ilgili bir mekanizmanın kurulması gibi konular ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, 9’uncu hükümet kabinesinin, göreve başlamasından bu yana, farklı alanlarda yatırımların yapılması için çalıştığını, yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca yatırımların arttırılması ve yatırım projelerinin izinlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir dizi karar alındı.