İşte 2021 yılı Oscar adayları!
HABER MERKEZİ
Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları internetten de canlı yayınlanan bir programla duyurdu.
Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.
Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
GEÇEN YILA PARAZİT DAMGA VURMUŞTU
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması olmuştu.
Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.
2021 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTESİ
En iyi film:
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En iyi erkek oyuncu:
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Anthony Hopkins - The Father
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
En iyi kadın oyuncu:
Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Andra Day - The United States vs Billie Holiday
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
Frances McDormand - Nomadland
Carey Mulligan - Promising Young Woman
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
Paul Raci - Sound of Metal
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
Amanda Seyfried - Mank
Youn Yuh-jung - Minari
En iyi yönetmen:
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell - Promising Young Woman
En iyi uyarlama senaryo:
Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night in Miami…
The White Tiger
En iyi özgün senaryo:
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En iyi animasyon:
Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Soul
Wolfwalkers
En iyi belgesel:
Collective
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Time
Yabancı dilde en iyi film:
Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
Quo Vadis, Aida?
En iyi sinematografi:
Judas and the Black Messiah
Mank
News of the World
Nomadland
The Trial of the Chicago 7
En iyi kostüm tasarımı:
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinnochio
En iyi film kurgusu:
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
Emma
Hillbilly Elegy
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Pinocchio
En iyi özgün müzik:
Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul
En iyi özgün şarkı:
"Fight for You" - Judas and the Black Messiah
"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
"Husavik" - Eurovision Song Contest
"Io Si (Seen)" - The Life Ahead
"Speak Now" - One Night in Miami...
En iyi yapım tasarımı:
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
News of the World
Tenet
En iyi ses kurgusu:
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
En iyi görsel efekt:
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
En iyi kısa animasyon:
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Opera
Yes-People
En iyi kısa belgesel:
Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
En iyi kısa film:
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye