İşte 2021 yılı Oscar adayları!

Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları internetten de canlı yayınlanan bir programla duyurdu.

Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.

Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

GEÇEN YILA PARAZİT DAMGA VURMUŞTU

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

2021 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTESİ

En iyi film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En iyi erkek oyuncu:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En iyi kadın oyuncu:

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr - One Night in Miami…

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Youn Yuh-jung - Minari

En iyi yönetmen:

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

En iyi uyarlama senaryo:

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami…

The White Tiger

En iyi özgün senaryo:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En iyi animasyon:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

En iyi belgesel:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Yabancı dilde en iyi film:

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

En iyi sinematografi:

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

En iyi kostüm tasarımı:

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinnochio

En iyi film kurgusu:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

En iyi özgün müzik:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

En iyi özgün şarkı:

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest

"Io Si (Seen)" - The Life Ahead

"Speak Now" - One Night in Miami...

En iyi yapım tasarımı:

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

En iyi ses kurgusu:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

En iyi görsel efekt:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

En iyi kısa animasyon:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

En iyi kısa belgesel:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

En iyi kısa film:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye