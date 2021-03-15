Kazimi: Irak’taki yabancı asker sayısı 3 bine düştü

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Irak Başbakanlık ofisi, Mustafa Kazimi'nin Dışişleri Bakanlığına yaptığı ziyaret hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına ziyareti sırasında Irak'ta görevli yabancı asker sayısına değinen Kazimi, "Ülkede terör örgütü DAİŞ ile mücadele etmek için 2 bin 500'ü ABD'li olmak üzere Uluslararası Koalisyon güçlerine ait 3 bin yabancı asker bulunuyor" bilgisini verdi.

Hükümeti döneminde diplomatik faaliyetlerin geliştiğini belirten Kazimi, "ABD ile stratejik diyalog üzerine çalıştık. Ekonomik, diplomatik ve kültürel işbirliğine odaklandık. Aynı zamanda yabancı asker sayısını yüzde 60'a kadar düşürmekte başarılı olduk" dedi.

Irak'ın dış politikada kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Kazimi, "Irak tüm bölgesel ve uluslararası güçlere açıktır. Bu vesileyle siyasi istikrar ve olumlu bir Irak meydana geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Kazimi, "Bu süreçte Arap, İranlı ve Türklerle yapılan ve üzerinde çalışmamız gereken birtakım müzakere zaptları bulunuyor" dedi.

Irak'ın Arap dünyasına yeniden açılması kapsamında Suudi Arabistan ile son yıllarda geliştirdiği ilişkilerden de söz eden Irak Başbakanı, Suudi Arabistan ve tüm Körfez ülkeleriyle çeşitli ilişkilerinin bulunduğunu, söz konusu ülkelerin farklı sektörlerde yatırımlarının olduğunu kaydetti.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi üzerine, Riyad yönetimi Bağdat ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Suudi Arabistan, 25 yıl aradan sonra 2015'te Irak ile yeniden diplomatik ilişki kurmuştu.