HÜDA PAR Başkanı: Kürt meselesine bir kavmin meselesi olarak bakmıyoruz

ANKARA (K24)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu partisinin Ankara’daki genel merkezinde ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin Kürt sorunuyla ilgili sorusuna yanıt veren HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, “Biz olaya (Kürt sorunu) bir dilin, bir kavmin meselesi olarak bakmıyoruz. Bu ülkede 83 milyon insan yaşıyor. Bütün insanların temel insan hakları ne ise ayrım gözetilmeksizin hepsinin haklarının tam olarak verilmesini kastediyoruz” dedi.

“Bunlar içerisinde Kürtler; büyük bir bölümü, büyük bir kısmı, bir toplumu temsil ediyor” diyen Sağlam, şunları söyledi:

“Elbette Arapların, Türklerin, Abazaların, Çerkezlerin bu ülkede yaşayan onlarca kavmin, başka bir aidiyetle kendisini adlandıran her kim varsa temel insan haklarının bu anayasada tanımlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hiçbir kavim tanımlaması olmadan bile bu anayasa çok rahatlıkla bütün vatandaşları kapsayacak hale gelebilir.”

Sağlam, “Bu konuda Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Çerkezlerin özel haklarından bahsetmeksizin herkese eşit şekilde bu anayasanın uygulanacağını dile getirmek, bu anayasada verilen en temel hak ve hürriyetlerin bütün vatandaşlara eşit bir şekilde uygulanacağına dair bir hüküm koymak anayasada yeterlidir” ifadelerini kullandı.