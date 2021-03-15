Kürdistan Parlamentosu’ndan Türkiye ve PKK’ye çağrı

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, Türkiye ve PKK’ye çağrıda bulunarak Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyulmasını istedi.

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Başkanı Rewing Hirori tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve PKK’den Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duymalarını istedi.

Peşmerge’nin kullandığı güzergaha bomba döşenmesinin insan hakları esaslarına aykırı olduğunu kaydeden Hirori, PKK’nin Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzaklaşması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne müzakere çağrısında bulundu.

Hirori, PKK’nin Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzaklaşması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her türlü çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti.

PKK’nin Türkiye’yi her geçen gün Kürdistan Bölgesi topraklarının içine çektiği ve sınır bölgelerinde yaşayan sivillerin yaşamlarını tehlikeye attığı kaydediliyor.

Eylemleriyle Peşmerge’ye de zarar veren PKK’nin geçtiğimiz günlerde Peşmerge güçlerinin geçişi sırasında yola döşediği mayınların patlaması sonucu 1 Peşmerge şehit olmuş, 1 Peşmerge de yaralanmıştı.

Parlamentodaki Peşmerge Komisyonu Başkan Yardımcısı Osman Sideri ise, Türkiye ve PKK’den Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duymalarını isteyerek, çatışmaları Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzak tutmalarını talep etti.

Kürdistan Bölgesi, Kürdistan Bölgesi topraklarına girmesi için PKK’nin Türkiye güçlerine bahane verdiğini ifade ediyor.

Çatışmalardan dolayı sınır bölgelerindeki yüzlerce köy boşaltıldı. Çatışmalar sırasında şimdiye kadar çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.