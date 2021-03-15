ABD güçleri Kerkük ile Ninova illeri arasına konuşlandı

ERBİL (K24)

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinden yüzlerce asker Maxmur ilçesine bağlı Qereçox Dağı’na yerleşti.

El-Malume’nin bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Uluslararası Koalisyon güçleri Ninova ile Kerkük illeri arasındaki Qerac bölgesine konuşlandı.

ABD güçleri tarafından Qereçox Dağı’nda belirlenen bölgeye yüzlerce Koalisyon askerinin konuşlandırıldığının kaydedildiği haberde, bölgede konuşlanan askerlerin devriye turu yaptığı bildirildi.

Söz konusu bölgelerde askeri alanların inşa edildiğinin belirtildiği haberde, ABD uçaklarının Kerkük, Gwêr ve Musul’un güney bölgelerinde gözlem uçuşları yaptığı ifade edildi.

Gwêr-Maxmur Cephesi’ndeki Peşmerge güçlerinin komutanı Sirwan Barzani, Uluslararası Koalisyon güçlerinin 12 saatte, Qereçox Dağı’ndaki 12 DAİŞ hedefini vurduğunu bildirmişti.

Peşmerge güçleri, Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle kısa bir süre önce Qereçox Dağı’nda DAİŞ’e yönelik operasyon başlatmıştı.