Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 503 Covid-19 vakası

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Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) dolayısıyla son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 503 kişide Covid-19 tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19’la ilgili son 24 saate ait verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Covid-19 testi yapılırken, 15 bin 503 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.