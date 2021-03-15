Hollandalı Başkonsolos: Amacımız Peşmerge’yi güçlendirmek

ERBİL (K24)

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine yönelik reform adımlarından umutlu olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom, Hollanda’nın yanı sıra İngiltere, ABD, ve Almanya ile Kürdistan Bölgesi’ne askeri danışmanlık yaptıklarını kaydederek, Peşmerge Bakanlığı’na 27 farklı projede danışmanlık yaptıklarını belirtti.

Peşmerge Bakanlığı ile toplantılarının devam ettiğini bildiren Akerboom, Hollanda olarak Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine konusuna bağlı olduklarını ifade etti.

Amaçlarının Peşmerge’yi güçlendirmek olduğunu kaydeden Akerboom, Erbil’de 150 askerlerinin olduğunu söyledi.

2021 yılının başından itibaren Kürdistan Bölgesi’ndeki asker sayılarını artırdıklarını bildiren Akerboom, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Dün Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri, Peşmerge güçleriyle ilgili reform konusunu görüşmüştü.

Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Peşmerge Güçleri’yle ilgili reform konusu ele alınmıştı.

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom, Twitter hesabından toplantıyla ilgili kısa bir bilgi paylaşmıştı.

Akerboom; İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda'dan askeri danışmanlar ve diplomatlarla Peşmerge Reform Programı’yla ilgili yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Başkonsolos Akerboom, “Uygulamanın nasıl ilerlediği ve reformları nasıl bir adım öteye taşıyabileceğimizi tartışmak önemli” diye eklemişti.