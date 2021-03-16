Başbakan: Halepçe Kürtlerin ödediği bedellerin sembolü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Halepçe Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Halepçe’nin Kürtlerin ödediği bedellerin dünyadaki sembolü olduğunu kaydeden Başbakan, Halepçe Katliamı’nda şehit olanların anısının her zaman yaşaması gerektiğini belirtti.

“Halepçe ve çevresine yönelik kimyasal saldırının 33’üncü yıldönümünde, Baas rejiminin işlediği bu büyük suçun şehitlerini saygıyla anıyoruz” diyen Başbakan, “Yasaklanmış silahlarla binlerce masum insanı şehit edip, binlercesini de yaraladılar. Halen bazı insanlar bu katliamın acılarını çekmeye devam etmekte” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin, katliamın mağdurlarına tazminat ödemesi için çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Başbakan, “Kürdistan milleti ve dünyadaki tüm halk, ulus ve azınlıklara yönelik soykırımların tekrarlanmasının önünü kesmek için çalışmalıyız” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehitlerin kanının eseri olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti, şehitlerin onurlu ailelerine hizmet etmeyi her zaman öncelikli görevi olarak görüyor. Geçtiğimiz günlerde illerin gelişimi projeleri kapsamında, Halepçe’de yol, su, elektrik, okulların ve hastanelerin yenilenmesi gibi çok sayıda hizmet projesine onay verdik.

Gelecekte Halepçe ve Kürdistan Bölgesi’nin diğer bölgelerine daha layık bir hizmet sunabileceğimizi umuyorum.

Halepçe ve tüm Kürdistan şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar her zaman aklımızda.”