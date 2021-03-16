Kürdistan Parlamentosu Halepçe gündemiyle toplanıyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Parlamento İletişim Sorumlusu Saman Ahmed Bekir, Parlamento'nun bugünkü oturumunda Halepçe'nin sorunlarının ele alınacağını söyledi.

Oturuma İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Planlama Bakanı Dara Reşid, Tarım Bakanı Begerd Talabani, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kemal Muslim, Eğitim Bakanı Heme Hemaseid, Şehit ve Enfal Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Berevan Hamdi ve Yatırım Konseyi Başkanı Muhammed Şukri katılacak.

Öte yandan bugün Halepçe Katliamı’nın 33’uncu yıldönümü nedeniyle Halepçe Şehitler Mezarlığı'nda tören yapılacak törene katılacak olan Şehit ve Enfal Bakanı’nın oturuma katılmayacağı ifade edildi.