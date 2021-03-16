Kürdistan Parlamentosu: Irak, Kürdistan’ın soykırıma uğratılmasıyla ilgili yasa çıkarmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

16 Mart’ın Kürt milletinin hafıza ve takviminde hiçbir zaman sarılamayacak bir yara olduğu belirtilen açıklamada, “Her Kürt’ün vicdanında derin ve sonsuz bir acıdır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“Halepçe, Hewraman, Şarezur ve çevrelerine yönelik kimyasal saldırı, çökmüş Baas rejiminin iktidarı döneminden kara bir sayfadır. Bu insanlık suçu sadece milletimize karşı değil, aynı zamanda tüm insanlığa karşı işlenmiştir, Hiroşima, Nagazaki ve Holokost’la aynıdır. Bu acı günde bu büyük suçu işleyenleri bir kez daha rüsva ve mahkum ediyor, onları kınıyoruz. Ayrıca uluslararası toplum ve örgütlerden, bu insanlık suçunu soykırım olarak tanımalarını talep ediyoruz ki dünyanın hiçbir köşesinde bir kez daha tekrarlanmasın ve Kürdistan halkı bu tür saldırılardan korunabilsin.”

Irak hükümetinin, Yüksek Ağır Suç Mahkemesi ve Irak Anayasası’nın 132. Maddesi aracılığıyla Halepçe şehitleri ve mağdurlarına tazminat ödenmesini sağlaması istenerek, Irak Parlamentosu’nun da Kürdistan halkına yönelik yapılan soykırımla ilgili özel bir yasa çıkarması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin şehit ve kurbanların yakınlarına daha fazla hizmet ulaştırması, Halepçe’ye de diğer vilayetler gibi gerekli bütçenin sağlanması istendi.