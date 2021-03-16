Politika

DSG ile SMO arasında şiddetli çatışmalar

Rojava’da Til Temir ile Ayn İsa arasındaki M4 Karayolu’nda Türkiye’nin desteklediği SMO’ya bağlı silahlı gruplar ile DSG arasında çatışma çıktı.
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DSG ile SMO arasında çatışma
DSG ile SMO arasında çatışma
kürdistan Ayn İsa DSG SMO Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ayn İsa’da Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgelere geçmeye çalışmasının ardından, Melak köyü yakınlarında iki taraf arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Gözlemevi, şiddetli çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğunu belirtti. 

Son dönemlerde silahlı gruplar Ayn İsa’ya yönelik saldırını arttırdığı kaydedilirken, DSG de silahlı grupların saldırılarına gereken yanıtı verdiklerini ve ilerlemelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Silahlı grupların yaptığı saldırılardan sonra, bölgeye bazı Rus ve Suriye rejim güçleri konuşlandırılmıştı.

Rojava’nın Girê Spî kentine bağlı Ayn İsa beldesi M4 Karayolu üzerinde yer alıyor.

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