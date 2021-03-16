DSG ile SMO arasında şiddetli çatışmalar

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ayn İsa’da Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgelere geçmeye çalışmasının ardından, Melak köyü yakınlarında iki taraf arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Gözlemevi, şiddetli çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Son dönemlerde silahlı gruplar Ayn İsa’ya yönelik saldırını arttırdığı kaydedilirken, DSG de silahlı grupların saldırılarına gereken yanıtı verdiklerini ve ilerlemelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Silahlı grupların yaptığı saldırılardan sonra, bölgeye bazı Rus ve Suriye rejim güçleri konuşlandırılmıştı.

Rojava’nın Girê Spî kentine bağlı Ayn İsa beldesi M4 Karayolu üzerinde yer alıyor.