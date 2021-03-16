ERBİL (K24)

Kimyasal silahlarla gerçekleştirilen Halepçe Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçti.

Irak Baas rejimi tarafından 16 Mart 1988’de kimyasal silahlarla gerçekleştirilen ve 5 binden fazla masum sivilin şehit edildiği, binlerce kişinin de etkilendiği Halepçe Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen, katliamın açtığı yaralar halen sarılamadı.

Katliam günü Halepçe’nin sokakları cesetlerle doldu. İnsanlar ne olduğunu anlamadan, kaçmaya fırsat bulamadan, zehirli gazlarla şehit oldu.

Katliamdan hemen sonra çekilen görüntüler, işlenen insanlık suçunun boyutlarını gösteriyordu.

Halepçe Katliamı, dünyada benzeri az görülen bir katliam olmasına rağmen halen soykırım olarak tanınmadı.

Irak hükümeti de geride kalan süre boyunca, mağdurların tazmin edilmesi için ciddi bir adım atmadı.

Katliamın yıldönümü nedeniyle bugün başta Halepçe olmak üzere Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kürdistan Parlamentosu da Halepçe’ye daha fazla hizmet sağlanmasına yönelik özel bir oturum için toplandı.

K24 yayınına konuk olan Halepçe Kimyasal Kurbanları Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir, “Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak anma yapıyoruz. Yöneticiler, yetkililer, şehit yakınları ve mağdurların katılımıyla sağlık tedbirleri gözetilerek anma düzenleniyor” dedi.

Halepçe, trajik insan hikayeleriyle dolu. Hikmet Fayeq, kimyasal saldırıda yakınlarını kaybeden binlerce kişiden biri. 17 yaşındayken anne ve babası ile 9 kardeşini katliamda kaybeden Fayeq, bir kız kardeşiyle birlikte hayatta kaldı. O dönem Peşmerge olan Fayeq, ailesini kaybettiğini 8 ay sonra öğrenebilmiş.