Politika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan Halepçe mesajı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Halepçe’de 16 Mart 1988'de kimyasal silahlarla bombalanmasının 33'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
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Halepçe Katliamı
Halepçe Katliamı
kürdistan Erbil Türkiye Halepçe Katlamı

ERBİL (K24)

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Baas rejimi tarafından 16 Mart 1988 tarihinde Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırıda binlerce sivilin acımasızca katledilmesinin tarihte kara bir leke olarak hatırlandığı belirtildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu insanlık dışı saldırıdan kaçarak kendisine sığınan Kürt kardeşlerine kapılarını açan Türkiye, bu büyük acıyı bugün de paylaşmaktadır. Halepçe katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

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