Neçirvan Barzani: Irak hükümeti yasal ve ahlaki görevini yerine getirmeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Federal Irak Hükümeti’nden, bu konudaki yasal ve ahlaki görevini yerine getirmesini, bölge sakinlerinin ve Halepçe’nin yıkılan ve zehirlenen doğanın tazmin edilmesini, pratik adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Bugün; Baas rejimi tarafından Halepçe’nin kimyasal silahlarla vurulmasının, binlerce masum vatandaşın şehit edilmesinin, binlercesinin de yaralanmasının, şehrin harap edilmesinin ve halkın göç etmek zorunda kalmasının üzerinden 33 yıl geçti.

Milletimizin uğradığı ve asla unutulmayan bu büyük ölümcül zamanı anarken, şehit ve kurbanlara rahmet ve dua okuyoruz. Her zaman olduğu gibi Kürdistan’daki taraf ve bileşenlerin birlik ve beraberliğine vurgu yapıyoruz. Şehitlerin kanına, boşa gitmeyen emeklerine ve milletimizin mücadelesine vefa gösteriyoruz ki bizden istenen de budur.

Bu anma vesilesiyle bir kez daha Halepçe ve halkına önem verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Yaralıların ve kurbanların yakınlarına hizmet için daha fazla çalışmamız ve adım atmamız, Halepçe vilayeti, başı dik ve zulme uğramış sakinlerine layık olmamız gerekiyor.

Federal Irak Hükümeti’nden, bu konudaki yasal ve ahlaki görevini yerine getirmesini, bölge sakinlerinin ve Halepçe’nin yıkılan ve zehirlenen doğanın tazmin edilmesini, pratik adımların atılmasını bekliyoruz.”

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Neçirvan Barzani, her türlü kitle imha silahının yok edilmesi gerektiğini vurgulayarak mesajını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Halepçe şehitleri ve milletimizin tüm şehitleri her zaman anılarımızda ve Kürdistan’ın vicdanında yaşayacaktır. Aziz ruhlarına selam ve dua olsun.”