Politika

Başkan Barzani: Irak’ta halen şovenizmin hakim olması utanç verici

Başkan Barzani, Halepçe Katliamı’ndan sonra bile Irak’ta halen şovenizmin hakim olmasının utanç verici olduğunu söyledi.
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Başkan Barzani'den Halepçe mesajı
Başkan Barzani'den Halepçe mesajı
kürdistan Mesud Barzani Halepçe Katliamı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Halepçe'nin kimyasal silahlarla bombalanmasından ve Kürdistan halkına yönelik soykırımdan sonra bile Irak'ta şoven düşüncenin hakim olması ve Kürdistan halkının haklarının reddedilmeye devam edilmesi gerçekten utanç vericidir.”

Irak’ta Baas rejiminin 16 Mart 1988’de Halepçe’ye düzenlediği kimyasal saldırıda 5 bin masum sivil Kürt şehit olurken, binlercesi de yaralandı.

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