Başkan Barzani: Irak’ta halen şovenizmin hakim olması utanç verici

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Halepçe'nin kimyasal silahlarla bombalanmasından ve Kürdistan halkına yönelik soykırımdan sonra bile Irak'ta şoven düşüncenin hakim olması ve Kürdistan halkının haklarının reddedilmeye devam edilmesi gerçekten utanç vericidir.”

Irak’ta Baas rejiminin 16 Mart 1988’de Halepçe’ye düzenlediği kimyasal saldırıda 5 bin masum sivil Kürt şehit olurken, binlercesi de yaralandı.