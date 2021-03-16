Irak Başbakanı: Halepçe derin bir yara

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

“Bugün, zalim diktatörlüğün, Irak Kürdistanı'nda binlerce sivilin şehit olmasına yol açan kimyasal saldırının 33. yıldönümü” ifadesini kullanan Kazimi, şunları belirtti:

“Bu trajedinin acısı, bir kitle imha silahının, zalimlerin eline geçtiğinde nelere yol açabileceği, nefret ve ırkçılık adına neler yapılabileceği konusunda bizi uyarmaya devam ediyor.

Halepçe, özellikle Kürt halkımız tarafından ödenen ağır bir bedeldi, tıpkı genel olarak Irak halkımızın tahribat, cinayet ve gaddarlık yapan güçlü ve kibirli bir hükümdarın baskısından kurtuluş için verdiği mücadele gibi.”

Halepçe’nin derin bir yara ve utanç verici bir zulüm sonuç olduğunu vurgulayan Kazimi, şehitlere rahmet diledi.