Suriye Lirası’nda çöküş sürüyor

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Suriye'de 10’uncu yılını geride bırakan iç savaşta Suriye Lirası son 50 günde yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken, Beşar Esad rejimi, kontrol ettiği bölgelerde yaşanan akaryakıt krizine karşın benzin fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı.

Esad rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürdüğü 24 Ocak'ta yaklaşık 3.000 Suriye Lirası’na denk gelen 1 dolar, bugün itibarıyla Şam'daki karaborsada yaklaşık 4.400 Suriye lirasına tekabül ediyor.

Böylece yerel para birimi Suriye Lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine gerilerken, son 50 günde yüzde 46,6 değer kaybetti. Mart 2011 öncesinde 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.

Benzine büyük zam

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt krizine çare bulmayan Esad rejiminin içişleri bakanlığı akşam saatlerinde benzin fiyatlarına zam yaptı.

Ülkede 90 oktan benzinin litre fiyatı 475 Suriye Lirası’ndan 750’ye yükselirken, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yüzde 53,8'lik zamla 1.300 Suriye Lirası’ndan 2 bin liraya çıktı.

Esad rejiminin kontrol ettiği bölgelerde son dönemde akaryakıt sıkıntısı baş gösterirken, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.