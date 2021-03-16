Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu: Halepçe’yi unutmayacağız
ERBİL (K24)
Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü nedeniyle Twitter’dan bir mesaj paylaştı.
Başkonsolosluğun mesajında şu ifadelere yer verildi:
“16 Mart 1988 tarihinde Baas rejimi tarafından Halepçe’de Kürtlere yönelik kimyasal silahlarla düzenlenen vahşice bir saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkek öldürüldü ve yaralandı. Kurbanları unutmayacağız ve kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz.”
Halepçe Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle birçok yerde anma etkinliği düzenleniyor.
لە بەرواری ١٦ی ئازاری ١٩٨٨ لە ھێرشێکی دڕندانەدا بە چەکی کیمایی لەلایەن رژێمی بەعس لە دژی دانیشتوانی کورد لە #ھەڵەبجە، ژمارەیەکی زۆر لە منداڵ و ژن و پیاو کوژران و بریندار بوون. قوربانییەکان لەبیر ناکەین و بەتوندی ئیدانەی بەکارھێنانی چەکی کیمایی دەکەین. pic.twitter.com/2EARJlu6T6— German Consulate Erbil (@GermanyInKRI) March 16, 2021