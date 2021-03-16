Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu: Halepçe’yi unutmayacağız

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü nedeniyle Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Başkonsolosluğun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“16 Mart 1988 tarihinde Baas rejimi tarafından Halepçe’de Kürtlere yönelik kimyasal silahlarla düzenlenen vahşice bir saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkek öldürüldü ve yaralandı. Kurbanları unutmayacağız ve kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz.”

Halepçe Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle birçok yerde anma etkinliği düzenleniyor.