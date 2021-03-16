Yemen'de göstericiler hükümet sarayını bastı

HABER MERKEZİ

Aden'de bir araya gelen göstericiler, yerel para biriminin değer kaybetmesi, kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat şartlarının kötüye gitmesini protesto etti.

Yerel kaynaklar, kızgın göstericilerin, saray muhafızları tarafından herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Meaşık Sarayı'na girdiğini aktardı.

Göstericilerin, bakanların konakladığı özel bölümlere girdikleri ifade edilirken, baskın sırasında sarayda herhangi bir yetkilinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.